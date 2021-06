Blaulicht : Frau wurde bei Unfall verletzt

Theley Eine Insassin ist bei einem Unfall am Donnerstag bei Theley verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 7.20 Uhr auf der L 145 bei Theley gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhren zwei Autos hintereinander diese Strecke von Hasborn in Richtung Theley. Kurz vor der Einmündung zur L 147 (von Theley in Richtung Primstal) fuhr das nachfolgende Fahrzeug auf das vorausfahrende auf. Beide Autos wurden stark beschädigt. Eine Insassin wurde verletzt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.