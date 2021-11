Unfallflucht in Hasborn : Verkehrsschild gerammt und geflüchtet

Foto: dpa/Fabian Strauch

Hasborn Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Hasborn gegen ein Verkehrsschild gefahren und geflohen, ohne den Schaden zu melden. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, passierte der Unfall gegen 23.30 Uhr in der Gartenstraße.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um einen silbernen oder grauen Ford Fusion gehandelt haben müsste. Das Auto muss im linken Frontbereich beschädigt sein, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Die Polizei sucht Zeugen.