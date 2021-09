Serie Vereinslotse : Vereinslotse Stephan Riefer

Güdesweiler Das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ hat Vereinslotsen berufen, die in ihren Heimatdörfern den ehrenamtlich engagierten Vereinsfunktionären unterstützende zur Seite stehen. In einer Serie stellen wir die Vereinslotsen vor.

Der Ortsvorsteher von Güdesweiler hatte ihn seinerzeit angefragt, Vereinslotse zu werden. Lange musste er nicht überlege. „Ich erinnere mich, wie ich damals als zugezogener Winterbacher in Güdesweiler mit offenen Armen empfangen wurde. Das war großartig. Jetzt ist die Zeit, dass ich was zurückgeben und mich für andere engagieren kann“, beschreibt der 52-jährige Familienvater seine Motivation. Stephan Riefer: „Mir liegt unser Dorf sehr am Herzen. Engagement für die Mitmenschen und für ein gutes Zusammenleben der Mitbürger lohnen sich.“ Auch in Güdesweiler beobachtet er, dass in den Vereinen noch nicht viel los ist wegen der Pandemie.