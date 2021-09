2000 Euro Schaden : Vandalismus am Sportplatz Scheuern

Vandalismus am Sportplatz Scheuern

Scheuern Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag gewaltsam eine Tischplatte im Tribünenbereich des Verkaufsstandes am Sportplatz beschädigt und die entstanden Teile im Umfeld verteilt.

Des Weiteren warfen sie Bierkisten inklusive Glasflaschen auf den Kunstrasenplatz, wodurch auf dem Platz ein großflächiges Glassplitterfeld entstanden ist. Zur vollständigen Entfernung aller Glassplitter bedarf es einer Spezialfirma. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, heißt es in dem Polizeibericht. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Polizei-Inspektion St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.