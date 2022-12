Vor Ort herrscht Unverständnis : Motiv unklar: Übersteht die Sotzweiler Linde auch Attacke zwei?

Sotzweiler Vor einigen Tagen ist der Stamm des Baumes erneut angebohrt worden. Doch damit nicht genug. Es wurde auch eine unbekannte Flüssigkeit eingebracht. Die Polizei und ein ganzer Ort fragen sich: Warum?

„Jeder fragt sich nach den Beweggründen“, sagt Salm. Warum tut jemand so etwas? Warum dieser Baum? Gibt man die Begriffe „Baum angebohrt“ in einer Internet-Suchmaschine ein, finden sich einige Treffer. In verschiedenen Regionen Deutschlands berichten Medien von solchem Frevel an Bäumen. Kurioserweise sind häufig Linden davon betroffen. Wie auch in Sotzweiler.