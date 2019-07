Blaulicht : Unbekannter nimmt Baustellenampel mit

Tholey Eine Baustellen-Ampel hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in Tholey entwendet, berichtet die Polizei Die Lichtzeichenanlage war in der Straße Am Schaumberg aufgestellt, wo zurzeit die Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen erfolgen.

Nach Angaben des Anzeigers soll es sich um eine neuwertige LED-Anlage im Wert von etwa 5000 Euro gehandelt haben. Bislang fehlt jede Spur zum Verbleib des Diebesgutes.