Blaulicht : Polizei sucht nach dunklem Kombi

Theley Ein verunfalltes Auto ist am Dienstagmorgen, 2. Juli, in der Varuswaldstraße in Theley gefunden worden. Der im Frontbereich stark beschädigte Audi A 4 war offensichtlich in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und in die angrenzende abschüssige Böschung geraten, berichtet die Polizei.

Fahrer dieses Fahrzeuges war nach den ersten Ermittlungen der Polizei ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Marpingen. Er gab an, kurz nach Mitternacht von Oberthal kommend nach Theley unterwegs gewesen zu sein. In einer Kurve sei ihm ein Auto auf seiner Seite fahrend mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, so dass er nach rechts ausweichen musste und dadurch von der Straße abkam. Bei dem entgegenkommenden und somit am Unfall beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben, nähere Angaben liegen nicht vor. Die Polizei geht von einer Unfallflucht aus.