Feuerwehr im Einsatz : Schwerer Unfall in Sotzweiler: Transporter durchbricht Geländer und hängt über der Theel (mit Fotos)

Sotzweiler Am Dienstagabend wurde die Nikolausaktion der Feuerwehrleute in Sotzweiler etwas verschoben. Denn zuerst mussten sie zu einem Verkehrsunfall ausrücken.

Gegen 17 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg am Dienstagnachmittag die Feuerwehr Tholey zu einem per Notruf gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeschlossenen Personen in der Bonner-Straße in Sotzweiler.

Schon kurz nach dem Alarm konnten die Einsatzkräfte zur Einsatzstelle ausrücken, da diese sich durch die anstehenden Nikolaus-Aktionen in den Dorfgemeinschaften bereits an ihren Feuerwehrgerätehäusern befanden.