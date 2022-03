Zwischen Sotzweiler und Thalexweiler : Wasserbausteine aus dem Dörrbach gestohlen

Sotzweiler Im Bereich der Gemarkung „In der Bauswies“ zwischen Sotzweiler und Thalexweiler (parallel zur B 269, in Höhe der Autobahnmeisterei) sind aus dem Bachbett des Dörrbaches Wasserbausteine gestohlen worden.

Das berichtet die Polizei. Die Anlage mit Fischrampe wurde erst im Dezember 2021 fertiggestellt. Aufgrund der Größe und Schwere der Steine können diese nur mit einem Laster mit Greifer abtransportiert worden sein, so der Polizei-Sprecher weiter. Die Kosten für die Wiederherstellung der Anlage beläuft sich, laut vorläufigem Kostenvoranschlag, auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Hinweise an die Polizei, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de