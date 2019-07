Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte hebeln Zigarettenautomaten aus Verankerung

Theley Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Theley einen kompletten Zigarettenautomaten aus der Verankerung gehoben.

Einem Mann, der im Bereich Blumenring in der Selbacher Straße auf seine Fahrgemeinschaft wartete, war die Tat zuerst aufgefallen. Er informierte daraufhin die Polizei in St. Wendel. Wie deren Sprecher Marco Ames mitteilt, sei der Automat offensichtlich mit Hilfe eines Fahrzeuges aus seiner Verankerung gerissen worden. „Anschließend wurde er, so die recht eindeutige Spurenlage, über fast einen Kilometer durch die Selbacher Straße und über die L 135 hinweg in einen nach Gronig führenden Feldweg geschleift“, schildert Ames. Dort hätten die Täter den Automaten aufgebrochen. Sie hatten es offensichtlich nur auf die Geldkassette abgesehen, die Zigaretten blieben vor Ort zurück.