Fußball-Kreisliga : SF Tholey ziehen positives Fazit des Neustarts

Tholey Die Sportfreunde nehmen nach kurzer Pause seit Sommer 2019 wieder am Fußball-Spielbetrieb teil. Mit dem bislang Erreichten sind der Verein und die beiden Übungsleiter Mauro Coccimiglio und Tino Meier zufrieden.

Seit anderthalb Jahren rollt der Ball wieder bei den Sportfreunden (SF) Tholey – und das recht erfolgreich. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was seit Sommer 2019 hier passiert ist“, erklärt dementsprechend der SF-Vorsitzende Christoph Köcher und strahlt. „Denn dass wir in der ersten Saison nach dem Neubeginn gleich Vierter werden würden, und dass wir jetzt auf Platz drei stehen, damit hätten wir nicht gerechnet.“

Rückblick: Nach dem Abstieg aus der Landesliga Nord in der Saison 2017/18 konnten die SF in der darauffolgenden Spielzeit wegen Personalmangels keine konkurrenzfähige Mannschaft für die Bezirksliga St. Wendel auf die Beine stellen. Der Verein meldete die Aktiven-Teams daraufhin vom Spielbetrieb ab.

Große Überredungskünste für eine Verlängerung brauchte der Verein nicht anzustellen. „Unser Ziel ist es, eine junge Truppe mit überwiegend Spielern aus Tholey aufzubauen. Wir sehen dieses Projekt noch nicht als abgeschlossen an. Deshalb machen wir weiter“, erklärt Coccimiglio stellvertretend für beide Spielertrainer. „Es macht Spaß, mit den jungen Akteuren zu arbeiten, und wir wollen diese weiter aufbauen.“ Das sieht der ehemalige Verbandsligaspieler der SG Thalexweiler-Aschbach und der SG Marpingen-Urexweiler als wichtig für eine nachhaltige Entwicklung an. „Wir haben nämlich auch einige ältere Spieler wie Sascha Colic oder Moritz Orth im Kader, die in näherer Zukunft aufhören werden.“ Wenn es so weit ist, sollen die jüngeren Spieler diese Lücken schließen können.