Tierische Verfolgungsjagd : Hund hetzt mehrere 100 Meter hinter Radfahrer her

Hund hetzt mehrere 100 Meter hinter Radfahrer her

Theley Mit dem Schrecken davongekommen, ist ein 58-jähriger Radfahrer am Dienstag. Wie Marco Ames von der St. Wendeler Polizei berichtet, war der Mann um 19.30 Uhr auf einem befestigten Feldweg zwischen Theley und Leitzweiler unterwegs, als er eine eher unangenehme Begegnung mit zwei Hunden hatte.

Die Polizei weist darauf hin, dass Hunde nach der im Gebiet der Gemeinde Tholey geltenden Polizeiverordnung auf öffentlichen Straßen an der Leine zu führen sind. Zuwiderhandlungen können hierbei mit einem Bußgeld geahndet werden. „Sollten die weiteren Ermittlungen in diesem Fall ergeben, dass es sich bei den genannten Hunden tatsächlich um gefährliche Tiere im Sinne der Verordnung über das Halten gefährlicher Hunde handelt, sind weitergehende Konsequenzen möglich“, kündigt Ames an.