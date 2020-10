Streit um Abteikirche : Tholeyer Mäzen kritisiert Landesregierung

Die Abteikirche St. Mauritius in Tholey wurde nur durch Millionen privater Mittel wieder zu einem touristischen Prachtstück. Foto: dpa/Oliver Dietze

Tholey Der Illinger Unternehmer Edmund Meiser ist öffentlichkeitsscheu. Doch jetzt macht er in einem Interview seinem Verdruss über die Politik Luft.

Es ist kein Geheimnis, dass es zwischen dem Konvent und der Landesregierung funkt, schließlich sorgte der Streit mit der Landesdenkmalbehörde um die Erneuerung des Nordportals an der Tholeyer Abteikirche St. Mauritius für mächtig Schlagzeilen. Wie tief freilich der Graben zwischen den Tholeyern und der Politik geworden ist, das blieb bisher ein Gerücht. Sichtbar wird er durch Äußerungen eines Mannes, der als öffentlichkeitsscheu gilt: Edmund Meiser (89), tief gläubiger Firmengründer und Seniorchef der international mit 2500 Mitarbeitern aufgestellten Meiser Holding (Gitterroste) mit Hauptsitz in Limbach-Schmelz. Meiser war und ist der rettende Mäzen, der das baulich marode Benediktinerkloster mit Millionensummen zur gefeierten „Wiederauferstehung“ führte. Fraglos ein bahnbrechendes Invest zur Optimierung hiesiger Tourismus-Angebote.

Schon 2007 erhielt Edmund Meiser für sein gemeinnütziges Engagement das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik. Beim Festakt mit dem damaligen Ministerpräsidenten Peter Müller nannte der Unternehmer sein Ethos: „Wohlstand verpflichtet“. Mittlerweile scheint Meiser vom Verhalten der Landesregierung jedoch enttäuscht. Aus dem Umfeld des Konvents hört man, die Familie fühle sich nicht wertgeschätzt, die Rede ist von einem „Boykott“ durch die Landesregierung.

Der Kontakt-Riss blieb auch deshalb unbemerkt, weil es im September, Corona-bedingt, keinen Festakt zur Einweihung der Gerhard-Richter-Fenster gab, also auch keine Aufmärsche und Reden der Politprominenz. Niemand konnte also wahrnehmen, dass Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fehlt. Er stand dem Vernehmen nach bereits in Vor-Corona-Tagen nicht mehr auf der Gästeliste; selbst zu einem Festakt hätte man den Regierungschef also nicht eingeladen. Dies, obwohl Hans schon als junger Mensch Gottesdienste in Tholey besuchte und sein Vater, der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Hans, Mit-Initiator der Abtei-Gespräche war. Immer schon galt das Kloster für „die Schwarzen“ als besonderer Ort. Umso schwerer wiegt das jetzt vorliegende Dokument, es ist eine Interview-Passage, die sich in einem Info-Magazin findet, das die St. Mauritius Tholey GmbH für Touristen herausgegeben hat. Meiser gibt in diesem Heft erstmals öffentlich Auskunft über seine Förder-Motive, verweist unter anderem auf die katholische Soziallehre. Der Titel des Interviews: „Aus Verpflichtung zur Solidarität jedes Einzelnen zur Gesellschaft“. Doch Gutes-Tun findet nun mal öffentlich statt. Obwohl der Unternehmer, Ehefrau Ursula und zwei Söhne, die die Firma leiten, bis dato medial unsichtbar blieben, entging die Familie nicht öffentlicher Kritik. Der Vorwurf von Rundfunkjournalisten lautete, nicht der Konvent, sondern dessen Geldgeber Meiser steuere die Abtei-Renovierung und sei deshalb der Hauptverantwortliche für die unentschuldbare widerrechtliche Entfernung des historischen Portals, kurz für den „Denkmal-Frevel“.

Im Interview dreht Meiser nun den Spieß um, bemängelt generell die fehlende Unterstützung der „öffentlichen Hand“ und greift konkret das Landesdenkmalamt an: Die Behörde, so der Unternehmer sinngemäß, verhalte sich nicht als Dienstleister, sondern trete als „Verhinderungsamt“ auf, das den Einbau eines neuen Portals „fast schon mit allen Mitteln“ zu vereiteln suche. Darauf folgt die Frage: „Wäre dies nicht eine Gelegenheit für die Landesregierung im Sinne des Projektes zu agieren und Entscheidungen zu beschleunigen?“ Meisers Antwort: „Der bedeutendste lebende deutsche Künstler, Gerhard Richter, schenkt der Abtei und damit auch dem Saarland etwas Großartiges, und die Landesregierung war bis heute noch nicht in Tholey. Damit ist doch alles gesagt.“

Die SZ hat bei Ministerien und der Staatskanzlei nachgehört. Was die finanzielle Unterstützung der Klosteranlage angeht, sind aus dem Kultusministerium 95 000 Euro in Sanierungs-Maßnahmen geflossen, das Wirtschaftsministerium gibt an, zusammen mit der EU etwa 260 000 Euro unter anderem in die Erweiterung des Gästehauses investiert zu haben (Fördersumme: 525 000 Euro).

Ministerpräsident Tobias Hans soll schon vor Corona nicht auf der Gästeliste zur Einweihung gestanden haben. Foto: dpa/Oliver Dietze

Das Nordportal der Abtei ist ein ungelöstes Problem. Mäzen Meiser erlebt die Denkmalschutzbehörde als „Verhinderungsamt“. Foto: B&K/Bonenberger/