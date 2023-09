Wetterradar für St. Wendel Neues Hightech-Gerät auf dem Schaumbergturm soll vor Extremwetterereignissen warnen

„Der Regen macht es besonders schwierig, weil er die Anschlussarbeiten nahezu verhindert“, sagt der Projektingenieur. Er wolle unbedingt vermeiden, dass Feuchtigkeit in die Hightech-Anlage eindringe. Diese hat ihren Ursprung übrigens in der Schifffahrt, doch inzwischen würden solche Radare auch vermehrt an Land eingesetzt, um die Wettervorhersagen zu präzisieren. „Wir montieren sie überall. Beispielsweise steht eines am Helmholtz-Zentrum in Neubrandenburg, eines an der Universität in Graz und eines in Wien“, erzählt Ollmann. Dass nun ein weiteres Modell im St. Wendeler Land angebracht werden soll, hat der Kreistag im Juni beschlossen. Der Grund: Auch in unserer Region nehmen Extremwetterereignisse zu.