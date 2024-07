Kräutermarkt und Klosterfest in Tholey Kräuter und der Duft nach Kunst

Wie der Name schon sagt, stand an diesem Tag die Welt der Kräuter im Mittelpunkt des Geschehens. An mehr als 30 Ständen boten Händler von nah und fern eine facettenreiche Palette an Kräuterprodukten an. Von Kräuterpflanzen, über Seifen, Öle, Säfte, Gewürze und Tees konnten die Besucher so einiges entdecken, probieren und die Einkaufskörbe füllen.