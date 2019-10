Theatertage in Neipel : Wie an die Millionen kommen?

Neipel „Frecher die Erben nie schlichen“ lautet der Titel des Lustspiels, das vom Theaterteam der Laetitia Dorf-Neipel unter der Leitung von Susi Scherer aufgeführt wird.

Insgesamt sechs Auftritt sind geplant. So wird der Drei-Akter von Jürgen Schuster an den Samstagen, 16., 23. und 30. November sowie an den Sonntagen, 17. und 24. November und 1. Dezember zu sehen sein. Wie ein Vereinssprecher weiter berichtet, hebt sich der Vorhang im Kulturtreff „Haus am Mühlenpfad“ in Neipel jeweils um 18 Uhr.