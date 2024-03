Auch Bundesnetzagentur keine Hilfe Vermieter in Bergweiler rang monatelang mit Telekom um Internetanschluss – bis er sich bei der SZ meldete

Claus Jericho vor der Baugrube am Verteilerkasten in der Bergweiler Schloßstraße, von wo aus sein Haus an das Netz der Telekom angeschlossen wurde. Doch nur fünf der sieben Anschlüsse funktionierten. Und die zwei restlichen ans Netz zu bringen, erwies sich als nicht ganz einfach.

Foto: Thorsten Grim