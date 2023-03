Problem ist lokalisiert, Telekom hat Arbeit aufgenommen Ende der Woche soll die Festnetz-Störung in Sotzweiler behoben sein

Bereits seit 9. März schweigen einige Festnetztelefone im Bereich der Lebacher- und Weiherfeldstraße in Sotzweiler beharrlich. Darüber informiert Anwohner Klaus Peter Moutty die St. Wendeler SZ-Redaktion. Die Kontaktaufnahme erfolgt via Mobiltelefon. Er sei in der glücklichen Lage, ein solches zu besitzen. „Doch was ist mit Nachbarn, bei denen dies nicht der Fall ist?“, fragt er besorgt und denkt vor allem an Situationen wie Notfälle, in denen dringend ein Anruf getätigt werden müsse. Mouttys eigene Bemühungen, Auskünfte über die Störung zu erhalten und wann diese wieder behoben sei, brachten schließlich ein Datum hervor: 11. April. Doch solange müssen die Betroffenen wohl doch nicht warten. Das ergab eine SZ-Anfrage bei der Telekom.