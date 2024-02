Tanztee in Lindscheid Disco für die ältere Generation

Seit 2015 lädt die Gemeinde an mehreren Terminen zum Tanztee mit Gasi. Viele Besucher loben am Sonntag das Engagement des Gemeindeteams, den Tanztee nach der Coronazeit wieder aufleben zu lassen und wieder zu einer festen Institution machen zu wollen. Die Veranstaltung kommt an. Das zeigt auch der Besucherstrom beim Auftakt am Sonntag. Etwa 120 tanzbegeisterte Senioren folgen der Einladung. Mittendrin auch Rudolf Laubenthal, der von der ersten Stunde an beim Tanztee dabei ist und sich über den Besucheransturm am Sonntag freut.