Tag der Viertklässler : Gemeinschaftsschule Theley stellt sich virtuell vor

Das Thema Sport hat an der Gemeinschaftsschule in Theley einen hohen Stellenwert.

Theley Theleyer Gemeinschaftsschule lädt zum virtuellen Tag der offenen Tür.

Im kommenden Jahr stehen die Schüler der Klassenstufe vier und deren Erziehungsberechtigte vor der Wahl der weiterführenden Schule. Als Entscheidungshilfe findet an diesem Samstag, 12. Dezember, ab 9.30 Uhr an der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley, die sich „Digitale Schule“ nennen darf, eine Informationsveranstaltung statt. Allerdings wird diese aufgrund der Corona-Pandemie nicht auf die traditionelle Art, sondern virtuell angeboten. Das heißt, die künftigen Fünftklässler und ihre Eltern haben die Gelegenheit, die Schule digital kennenzulernen, indem sie einerseits allgemein über diese informiert werden, wobei die Möglichkeit des verbalen Austausches bestehe, und andererseits konkrete Einblicke in den Unterricht und die Projektarbeit verschiedener Klassen erhalten. Darüber hinaus werde es Aktivangebote für die Kinder geben, teilt ein Sprecher der Schule mit.

Was das pädagogische Konzept der Theleyer Gemeinschaftsschule betrifft, orietiert sich das schulische Leben nach eigenen Angaben an folgendem Leitbild: „Wir wollen eine humane, leistungsorientierte und engagierte Schule mit gegenseitiger Wertschätzung.“ Die pädagogische Arbeit umfasse sowohl das Fördern leistungsschwächerer als auch das Fordern guter Schüler. Außerdem handelt es sich um eine Modellschule der Talentförderung im Bereich „Sport“. In der Freiwilligen Ganztagsschule wird eine Betreuung bis 15 oder 17 Uhr angeboten, außerdem ist die Einrichtung als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert, also nachweislich kompetent in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dass die Einrichtung auch ein Zertifikat als „Digitale Schule“ hat, erweise sich in der momentanen Corona-Situation als vorteilhaft.