Eine Heldin, die sich nicht als solche sieht 18-Jährige reanimiert Frau in Tholey und verletzt sich dabei selbst

Die 18-jährige Sylvana Wilhelm aus Überroth-Niederhofen kam bei einer Joggingrunde in Tholey in eine besondere Situation. Wie sich der Vorfall genau zugetragen hat und weshalb jeder von Zeit zu Zeit seine Kenntnisse in Sachen Erste Hilfe auffrischen sollte, erläuterte sie im Gespräch mit der SZ in ihrem Elternhaus in Überroth-Niederhofen.