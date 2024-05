Fußball-Landesliga Erreicht Überroth noch das rettende Ufer?

Um noch eine Chance zu haben, auf Rang zwölf zu klettern, der sicher zum Verbleib in der Landesliga genügt, muss Überroth unbedingt sein Heimspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr gegen das noch sieglose Schlusslicht SG Lebach-Landsweiler II gewinnen. Auch im letzten Saisonspiel beim Sechsten, dem SV Holz-Wahlschied, müsste Überroth dreifach punkten. Denn sowohl der Tabellen-Zwölfte FV Eppelborn II als auch der Tabellen-Elfte FC Uchtelfangen haben vier Punkte mehr als Überroth – und den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit ausschlaggebend ist, gegen Überroth gewonnen. „Wir haben es also nicht mehr selbst in der Hand. Aber wir wollen auf jeden Fall noch versuchen, Druck auf die Konkurrenten auszuüben“, sagt SV-Trainer Björn Tarillon.