SV Hasborn Wenn der Urlaub zur Unzeit kommt

Wenn der Urlaub zur Unzeit kommt: Neuzugang Stefan Schätzel vom Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn machte am 16. September bei seinem zweiten Startelf-Einsatz sein bislang bestes Spiel für den SV. Beim 4:0-Erfolg seiner Mannschaft bei der DJK Ballweiler-Wecklingen traf der 26-Jährige gleich drei Mal. Damit empfahl sich der aus Steinberg-Deckenhardt stammende Offensivspieler, der seit 2019 mit seiner Freundin in St. Wendel lebt, eigentlich für weitere Einsätze von Beginn an – wäre da nicht dieser bereits lange gebuchte Urlaub gewesen. Schätzel stieg zwei Tage nach der Partie in den Flieger – und verpasste deswegen die darauf folgende Begegnung gegen die SV Elversberg II (1:0).