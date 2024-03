Fußball-Saarlandpokal Wieso der SV Hasborn verdient auscheidet

„Es war eine verdiente Niederlage für uns, weil die Schwalbacher uns mit Präsenz und Aggressivität in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft haben“, haderte Trainer Heiko Wilhelm, nachdem er mit dem Fußball-Saarlandligisten SV Haborn im Saarlandpokal ausgeschieden ist. „Es ist vollbracht. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist eingefahren“, jubelte dagegen Uwe von dem Broch am Mittwoch um 20.58 Uhr euphorisiert in sein Mikrofon im Schwalbacher Jahnstadion. Er ist Vorsitzender des Ligakonkurrenten FV Schwalbach – und fungierte im Viertelfinale als Stadionsprecher. Vor 350 Zuschauern verlor der SV Hasborn beim Ligakonkurrenten mit 0:2 (0:0).