Plötzlich mittendrin im Aufstiegsrennen Hasborn pirscht sich an die Spitze heran

Hasborn · Fußball-Saarlandligist SV Hasborn darf weiter vom Aufstieg in die Oberliga träumen. Am Freitag bezwang der SV die FSG Ottweiler-Steinbach zu Hause mit 3:0 (1:0) – an den beiden darauf folgenden Tagen patzte die Konkurrenz.

08.05.2023, 16:01 Uhr

Gegen tief stehende Gäste tat sich der SV Hasborn zu Beginn schwer, bekam das Spiel aber nach einer halben Stunde in den Griff. Hier lässt sich der Hasborner Laurin Krames (Mitte) auch nicht von Jonas Ettelbrück aufhalten. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler

Das ist der helle Wahnsinn! Eigentlich war Fußball-Saarlandligist SV Hasborn mit dem Saisonziel Ligaverbleib in die Saison gestartet. Vier Spieltage vor dem Runden-Ende haben die Rot-Weißen nun aber die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Aufstiegsrunde zur Oberliga zu erreichen – und sogar ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft.