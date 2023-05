Sieg im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Quierschied Der SV Hasborn pirscht sich ganz oben ran

Und an diesem Sonntag steht schon das nächste Duell gegen einen Aufstiegsanwärter an. Zu seinem letzten Auswärtsspiel der Saison tritt das Team von Trainer Heiko Wilhelm um 14.30 Uhr beim Tabellen-Vierten FC Homburg II an. Der hat einen Zähler weniger als Hasborn. „Wir mussten gegen Quierschied gewinnen, um die Chance zu haben, oben dran zu bleiben. Wenn wir jetzt in Homburg nachlegen können, dürften wir die Relegation in jedem Fall schaffen“, erklärte Wilhelm nach dem Erfolg gegen Quierschied strahlend, während seine Spieler ein paar Meter weiter im Kreis tanzten und sangen.