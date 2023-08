Fußball Plötzlich ist der Gedanke ans Aufhören da

Es scheint so, als würden Steffen Lenhardt (rechts) und Tim Rettenberger (links) ihrem Mitspieler Steffen Hoffmann in dieser Szene sagen wollen: „Kopf hoch, Junge!“ Hoffmann hatte zuletzt großes Verletzungspech. Kommende Woche will er wieder ins Training einsteigen.

Foto: Mohr/FNS