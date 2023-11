Fußball Warum der Akku allmählich leer wird

Vizemeister SV Hasborn erwartet an diesem Samstag um 14.30 Uhr in der Fußball-Saarlandliga den Tabellenführer FC Hertha Wiesbach. Was nach einem Top-Duell klingt, wird diesem Prädikat allerdings derzeit nicht gerecht. Denn der SV Hasborn hat nach drei Niederlagen in Folge den Kontakt zur Spitze verloren. Die Mannschaft von Trainer Heiko Wilhelm, der von Sommer 2014 bis Dezember 2015 den damaligen Oberligisten FC Hertha Wiesbach trainierte, hat als Tabellenachter 13 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.