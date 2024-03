Fußball Einer trifft doppelt, ein anderer hat doppeltes Pech

Tim Rettenberger ist in dieser Saison der große Pechvogel beim Fußball-Saarlandligisten SV Hasborn. Im Herbst 2023 musste der 21-Jährige nach einem Außenbandriss länger zuschauen. An diesem Samstag zog sich der Flügelspieler beim 3:1 (2:0)-Heimsieg der Rot-Weißen vor 180 Zuschauern gegen den SV Saar 05 Saarbrücken kurz vor der Pause in einem Zweikampf dieselbe Verletzung zu. Und nicht nur das: Bei seinem Sturz prallte Rettenberger auch noch auf das Knie seines Gegenspielers – und zog sich dabei vermutlich einen Nasenbeinbruch zu.