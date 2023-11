Fußball Von Selbstmitleid keine Spur

Das Lächeln ist zurück beim SV Hasborn: Nachdem Ende Oktober beim Fußball-Saarlandligisten die Stimmung nach drei Niederlagen in Serie getrübt war, läuft es wieder deutlich besser. Dank des 5:1 (1:0)-Erfolgs am Sonntag gegen den TuS Herrensohr hat die Mannschaft von Trainer Heiko Wilhelm nun sieben Punkte aus den vergangenen drei Begegnungen geholt. Hinzu kam am Dienstag der 4:3-Erfolg nach Elfmeterschießen im Saarlandpokal-Achtelfinale gegen den Oberligisten FV Diefflen (wir berichteten).