Fußball Ein Sommer-Kick im Frühling

Für den SV Hasborn steht am Samstag um 16 Uhr das Spiel beim Tabellenelften DJK Ballweiler-Wecklingen an. Die Hasborner haben übrigens zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison bekannt gegeben. Vom Liga-Rivalen VfL Primstal kommen die 20 Jahre alten Zwillinge Jakob und Max Dewald. „Wir sind glücklich, dass sich die beiden für uns entschieden haben. Sie passen genau in unser Anforderungsprofil. Sie sind jung, aus der Region und haben Erfahrung in der Saarlandliga“, erklärt Wilhelm. Jakob Dewald ist Innenverteidiger, Max Dewald spielt in der Offensive.