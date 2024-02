Fußball Wie Forkel der Mannschaft ein Essen sichert

Johannes Gemmel sorgte für drei Punkte und den Sprung auf Tabellenplatz vier, Gian-Luca Forkel sorgte für ein Essen – so lautet aus Sicht des SV Hasborn die Kurz-Zusammenfassung der spektakulären Partie in der Fußball-Saarlandliga am Mittwoch zu Hause gegen den FC Homburg II. Die Hasborner siegten in einem bis zur letzten Sekunde spannenden Schlagtausch daheim mit 4:3 (3:2). Drei der vier Treffer der Gastgeber gingen auf das Konto von Gemmel. Er meinte anschließend: „Dieses Spiel hat auf dem Platz genau so viel Spaß gemacht wie auf den Rängen. Die mannschaftliche Geschlossenheit und der große Kampf waren für mich der Schlüssel zum Sieg gegen einen Top-Gegner.“