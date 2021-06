Neue Attraktion : Wie eine Stahlkonstruktion den antiken Marstempel im Wareswald bei Theley erlebbar machen soll

Foto: Marion Schmidt 10 Bilder Impressionen vom Grabungsgelände

Theley Über den Fragmenten des Bauwerks wurde eine Stahlkonstruktion errichtet. Sie soll mehr leisten, als die kostbaren Funde zu schützen. Sie soll visualisieren. Aber da ist der Besucher selbst auch gefordert.

Im Vicus Wareswald am Fuße des Schaumbergs ist Großes entstanden. Eine Sperrung der Zufahrtstraße zum Vicus, ein großer Kran und geschäftiges Treiben prägten das Bild auf dem Grabungsgelände. Und mittendrin von früh bis spät Klaus-Peter Henz. Der archäologische Projektleiter des Terrex-Grabungsprojektes im Römischen Vicus Wareswald verfolgte von früh bis spät aufmerksam die Arbeiten zur Errichtung eines etwa 11,40 Meter hohen Gerüsts. Zehn Tonnen Stahl hat das Hasborner Metallbauunternehmen Scholl dafür in den Wareswald transportiert. Über den freigelegten Fragmenten des Marstempels platziert, soll die Stahlkonstruktion einen römischen Umgangstempel visualisieren und für den Besucher dreidimensional erfahrbar machen. Fundstücke von Mars-Figuren rechtfertigen eine Zuweisung des Tempels an den Kriegsgott.

Die Terrex gGmbh hatte sich in enger Abstimmung mit dem Landeskonservator Georg Breitner zu dieser Visualisierung des Tempels in den modernen Materialien Stahl und Beton entschieden und greift damit die Gestaltung der im Jahre 2011 fertiggestellten Konstruktion des Pfeilergrabmals auf. Eine sinnvolle Konsequenz, spannt sich nun ein roter Faden durch das Grabungsgelände im Vicus. Dementsprechend wurde auch eine Sichtachse zwischen Pfeilergrab und Marstempel freigelegt. So wird der vom Pfeilergab kommende Besucher optisch zur neuen Tempelkonstruktion geleitet.

Hintergrund Der Vicus im Wareswald entstand im ersten Jahrhundert nach Christus am Kreuzungspunkt der zu römischer Zeit überregional bedeutsamen Straßen zwischen Metz und Mainz einerseits und Straßburg und Trier andererseits. Der Begriff Vicus beschreibt einen Marktflecken, der entlang der großen Verbindungsrouten im römischen Weltreich angelegt wurde. Viele Menschen – Reisende und Händler – benutzten die zumeist vom Militär angelegten Wege. Die dadurch hervorgerufene Nachfrage nach Unterkunft und Verpflegung, aber auch nach Gütern des täglichen Bedarfs veranlasste Händler und Handwerker sich an der Stelle des heutigen Wareswaldes niederzulassen. Es setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, der die Siedlung zu einer stattlichen Größe von mehreren Hektar besiedelter Fläche wachsen ließ. Um das Jahr 400 wurde der Vicus verlassen. Der Platz ist seither nicht mehr besiedelt, wird aber von der Terrex gGmbH wissenschaftlich erforscht. www.terrexggmbh.de

Der Schwerlastkran brachte die langen Stahlstelzen in die vorgesehene Position. In einem zuvor angelegten Betonfundament wurden sie fixiert. In den Schrägen montierte stählerne Dachplatten sollen die original erhaltene Bausubstanz des früheren Tempels vor der Witterung schützen. „Die ursprüngliche Höhe des Tempels konnten wir aufgrund der Tiefe von gefunden Mörtelfundamenten rekapitulieren“, so Klaus-Peter Henz. Die der Straße zugewandte Ecke der Cella, der Hauptraum und das Allerheiligste des Tempels, akzentuieren im rechten Winkel gestellte halbhohe Stahlplatten, die den Blick auf die weitere Konstruktion zulassen. Die Cella, hier stand das Götterbild, war nicht für das gemeine Fußvolk geöffnet. Dieses durfte lediglich in den Gängen um die Cella wandeln. „Vielleicht waren in die Wände des Umgangs kleine Weihreliefs eingelassen, in die man Opfergaben legen konnte. Die Opferhandlungen wurden auf dem Platz vor dem Tempel vorgenommen“, erklärt der Archäologe.

Das Stahlgerüst wurde behutsam über die alten Fundamente gesetzt, die vermutete Form des aus dem zweiten Jahrhundert stammenden gallo-römischen Umgangstempels nachformend, ohne zu viel preiszugeben. Es ist vor allem die der Konstruktion innewohnende Idee, mit modernen Materialien wie Stahl und Beton sichtbar zu machen, was nicht mehr ist. In abstrahierender Formensprache deutet das Gerüst den Tempelumriss und sein Aufmaß an, sich gleichzeitig schützend um die alten Fragmente legend.

Eine spannende Geschichte, denn der Besucher ist gefragt, die angedeutete Form weiterzudenken. Das Konzept hat Landeskonservator Georg Breitner von Anfang an fasziniert. „Das hier ist ein neues Konzept der Wissensvermittlung. Die dreidimensional angelegte, begehbare Stahlkonstruktion ist einzigartig im Saarland. Wir finden wenig ursprüngliche Bausubstanz vor. Diese bleibt sichtbar, während der moderne Umbau einen Eindruck des Alten vermittelt“, so der Landeskonservator. Als klassischer Archäologe hat er das Projekt im Wareswald maßgeblich mit auf den Weg gebracht und wichtige Fördertöpfe aufgemacht. „Georg Breitner kannte die richtigen Stellen, ist gut vernetzt und brachte viel Erfahrung in der Ausformulierung von solchen Anträgen mit“, stellt Klaus-Peter Henz fest.

Die Finanzierung des mit 150 000 Euro angesetzten Projektes wird gefördert von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien mit 75 000 Euro, dem Land mit 30 000 Euro und einem Eigenanteil von Landkreis St. Wendel und der Wareswald-Gesellschaftergemeinden Tholey, Oberthal und Marpingen.

Für Landeskonservator Breitner hat die Weiterentwicklung im Vicus Wareswald eine Leuchtturmfunktion: „Mit dem visualisierten Umgangstempel hat der Vicus nun ein Alleinstellungsmerkmal und ist ein wichtiger kulturhistorischer Meilenstein in der Vermittlung von Archäologie im Saarland. Auch für die überregionale Forschung zum römischen Siedlungswesen wird der Vicus Wareswald an Bedeutung gewinnen.“ 2018 lockte der Vicus Wareswald bereits Philip Kiernan von der Kennesaw State University im US-Bundesstaat Georgia an. Mit seinen Studenten erforschte er in einem dreiwöchigen Grabungscamp den Bereich vor dem Marstempel. Als Professor für Kunstgeschichte und Archäologie ist sein Spezialgebiet die Provinzialrömische Archäologie. Seit 20 Jahren erforschen die Archäologen der Terrex im Wareswald die Überreste einer römischen Siedlung. „Die Visualisierung des Marstempels ist unser bedeutsamstes Projekt. Seit 2013 befassen wir uns damit und sind dankbar über die maßgebliche Unterstützung von Landeskonservator Breitner“, bemerkt Christian Kastner, Geschäftsführer der Grabungsgesellschaft Terrex.

Die Stahlkonstruktion zur Visualisierung des Marstempels steht und vermittelt schon jetzt ein Bild der imposanten Dimension des Umgangstempels. In den nächsten Wochen wird das nahegelegene Umfeld ausgestaltet.