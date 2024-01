Zeugen gesucht Unbekannter flüchtet nach Parkplatzrempler in Theley

Auf dem Parkplatz an der Sporthalle beziehungsweise der Theleyer Gemeinschaftsschule ist es am Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Wie ein Sprecher der St. Wendeler Polizei berichtet, wurde ein parkender Mini durch ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, beschädigte. Der Verursacher sei zunächst mit einem auf dem Parkplatz aufgestellten Findling einer Mauer und im Anschluss mit dem in einer Parkbucht abgestellten Wagen. Laut Polizei flüchtete der Verursacher im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich entsprechend um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. „Bei dem gesuchten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln“, so der Sprecher. Zur Tatzeit fand in der Sporthalle ein Fußballturnier statt.