Spielen in Hasborn : Kulturhalle wird zum Mekka für Spielfreunde

Spielen macht nicht nur Kindern Spaß. Egal, ob im Familien- oder Freundeskreis. „Spielen regt die Fantasie an und fördert die Kommunikation“, teilt ein Sprecher der Gemeinde Tholey mit. Am Sonntag, 17. November, 13.30 bis 17.30 Uhr, gibt es darum einen kostenlosen Spielenachmittag in der Kulturhalle Hasborn-Dautweiler. Die Grundschulen Hasborn-Dautweiler und Theley sowie das Familienberatungszentrum Tholey laden dazu ein, aus rund 100 aktuellen Brett-, Holz- und Kartenspielen Spiele auszuwählen und zu spielen. Die Mitglieder der Spielelagune stehen bei Fragen zur Verfügung. Finanziert wird diese Veranstaltung von der „Stiftung Kind und Jugend in der Gemeinde Tholey“.