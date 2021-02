Sozweiler Musiker veröffentlicht neue Single : Vom Verlust eines geliebten Menschen

Steffen Jung aus Sotzweiler hat die Corona-Zeit für neue Musik genutzt. Seine neue Single erscheint an diesem Freitag. Foto: Paul Ritscher

Sotzweiler Der Musiker Steffen Jung aus Sotzweiler veröffentlicht mit „Legende“ einen ganz persönlichen Song.

Steffen Jung, Singer-Songwriter aus Sotzweiler, veröffentlicht an diesem Freitag seine neue Single. Dabei schlägt er eine ganz neue Saite an. Nach den Singles „Bei Dir“ und „Unter Freunden“, die nach eigenen Angaben 2020 tolle Radio-Einsätze erzielen konnten und trotz Pandemie das Leben, die Liebe und die Freundschaft feierten, verarbeitet „Legende“ den Verlust eines geliebten Menschen: „Ich trug immer diese kindliche Hoffnung in mir, dass so etwas in meinem Umfeld wie durch ein Wunder einfach nicht passiert – auch wenn ich natürlich wusste, dass jeder irgendwann mal jemanden verliert. Doch bis zu diesem Augenblick habe ich praktisch in einer selbsterbauten Traumwelt gelebt“, sagt Steffen Jung zu seinem neuen Song.

Das Lied, so erzählt der Lehrer, der 2019 sein erstes Solo-Album veröffentlichte, sei in einer ganz privaten und stillen Situation entstanden: „Auf diese Art von Verlust bereitet dich niemanden vor, in diesem Moment war ich innerlich komplett auf mich allein gestellt, da eben jeder Mensch anders trauert und anders verarbeitet.“ Deshalb habe er den Text auch allein und für sich selbst geschrieben, nachts, im Kerzenschein und mit einem Glas Wein. „Ich habe mich wirklich in die Atmosphäre fallen lassen und mich zurück in diese Gefühlswelt versetzt“, so Jung. „Leicht war das nicht, aber in jedem Fall ein sehr intensiver und für mich persönlich auch wichtiger Songwriting-Prozess.“

Dass man gerade auch in der Musik Trost finden kann, beweist „Legende“ auf emotionale Art und Weise, ohne sich in purer Traurigkeit zu verlieren. Am Ende sei der Titel auch ein kleines Monument für die Person, die zwar nicht mehr da ist, doch auch nie wirklich verschwinden wird, so Jung: „Wenn uns der Verlust eines zeigt, dann wie wichtig es ist, die gemeinsamen Momente wertzuschätzen, da eben nichts unendlich ist.“