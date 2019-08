Eintritt frei, Spenden erbeten : Nest für Straßenkinder lädt zum Fest nach Sotzweiler

Sotzweiler „Kinder für Kinder“ – so lautet der Titel des inzwischen traditionellen Festes des Vereins „Nest für Straßenkinder Schaumberg“. Dieses wird am Sonntag, 1. September, wieder in der Sotzweiler Mehrzweckhalle gefeiert.

Ab 14.30 Uhr heißt es Bühne frei für die einzelnen Gruppen. Das teilt ein Sprecher des Vereins mit.