Umzug in Theley Theleyer Narren feierten schon am Freitag auf der Straße

Theley · Was für eine tolle Show auf dem närrischen Laufsteg. Welch irre Stimmung am Straßenrand: Mega-Fastnachtsparty auf der Gass am Freitag beim Umzug in Theley. Und dafür waren die Voraussetzungen klasse.

11.02.2024 , 17:10 Uhr

Richtig gute Stimmung herrschte in den Straßen Theleys am Freitag beim Fastnachtsumzug. Foto: Darline Schäfer

Von Frank Faber