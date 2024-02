Fußball-Landesliga Warum Scheuern sein Saisonziel klar verfehlt

Mit einem brisanten Derby starten die Fußballer der SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf an diesem Sonntag um 15 Uhr in die restliche Rückrunde in der Landesliga Nord. Der Tabellenzweite empfängt um 15 Uhr zum Nachbarschafts-Duell den SV Überroth (Neunter). Für SG-Spielertrainer Patrick Beia, der im Sommer zum Bezirksligisten SG Hirzweiler-Welschbach-Stennweiler wechselt (wir berichteten), wird es das letzte Bohnental-Derby. „Die Vorfreude ist natürlich groß. Ich denke, dass auf jeden Fall so um die 300 Zuschauer kommen werden. Die Leute sind sicher froh, dass sie nach der langen Winterpause wieder auf dem Sportplatz Fußball gucken können“, erklärt Beia.