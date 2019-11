Volles Jahrhundert : VfB Theley feiert am Samstag 100-Jähriges

Das Foto zeigt die Mannschaft der Saison 1971/72. An deren Ende wurde der VfB Theley Meister und stieg zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga Südwest auf. Foto: Walter Ruster

Theley Im Gasthaus Scherer in Theley fing alles an – nun wird der Verein für Bewegungsspiele 100.

In der Gastwirtschaft von Josef Scherer haben junge Männer aus Theley am 7. Dezember 1919 einen Verein für Bewegungsspiele (VfB) gegründet. An diesem Samstag, 18 Uhr, wird mit einer Feier in der Theleyer Sport- und Kulturhalle der 100. Geburtstag des Vereins begangen. Aus diesem Anlass sind drei ehemalige Vorsitzende, nämlich Klaus Linnenbach (1999 bis 2001), Rudolf Mähler (2001 bis 2007) und Erich Müller (2007 bis 2012), tief in die Geschichte des VfB eingetaucht und haben eine neue Chronik mit 183 Seiten verfasst.

Rückblick. Der erste Sportplatz lag am Waldgelände auf der Imsbach, 1921 nahmen die Fußballer den Spielbetrieb auf. Wie Klaus Linnenbach berichtet, begann der sportliche Höhenflug des VfB Ende der 1950er-Jahre. Gekickt wurde noch auf dem Keltenplatz. 1958 wurde Theley Meister des Regionalverbandes Südwest und stieg in die Zweite Liga Südwest auf. Da in dieser Spielklasse ein Rasenplatz gefordert war, musste eine neue Spielstätte gebaut werden – es entstand das Schaumbergstadion. „Fast alle Spieler kamen aus Theley“, ergänzt Linnenbach.

Am 23. Dezember 1961 forderten 3000 Zuschauer lautstark einen Elfmeter. Im Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern war Rüdiger Kratz im Strafraum regelwidrig gelegt worden. Willi Neis lief daraufhin an und versenkte den Strafstoß zum 2:1-Pokalsieg. „Pokalsensation: 1. FCK rausgefeuert“, titelte daraufhin eine sonntags erscheinende Boulevardzeitung mit vier großen Buchstaben im Namen.

Mit der Gründung der Bundesliga im Jahre 1963 wurde die II. Division Südwest aufgelöst. Zweithöchste Spielklasse in Deutschland war nun die Regionalliga Südwest, für die sich der VfB Theley als Tabellenzwölfter jedoch nicht qualifizieren konnte. Sieben Jahre später schaffte der VfB jedoch den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Gerd Warken erzielte in der Aufstiegsrunde den 1:0-Siegtreffer gegen den VfL Neuwied, und der VfB kickte in der Folgesaison erneut auf zweitklassigem Niveau. Ein Jahr später stieg der VfB wieder ab und danach sofort wieder auf.

„Wir hatten damals immens hohe Zuschauerzahlen“, sagt Linnenbach. Je 8000 Zuschauer besuchten die beiden Partien in der Aufstiegsrunde gegen Eintracht Kreuznach und die Sportfreunde Eisbachtal. Gar 10 000 Fußballfreunde verfolgten an einem Karsamstag im Schaumbergstadion die 1:2-Pokalniederlage gegen den FSV Mainz 05. „Die Menschen krabbelten auf die Bäume“, so Linnenbach. 1974 bestritt der VfB seine letzte Regionalligasaison und ließ am 1. Mai durch einen 1:0-Sieg über den 1. FC Saarbrücken dessen Meisterschaftsträume platzen.

1999 tauchte Theley für ein Jahr in der Oberliga Südwest auf. Danach ging es in darunterliegenden Spielklassen weiter. Nach der Umstrukturierung des saarländischen Fußballs zur Saison 2009/10 spielte der VfB in der siebtklassigen Verbandsliga Saar. Dort gewann er die Meisterschaft und stieg in die höchste saarländische Spielklasse, die deutschlandweit sechstklassige Saarlandliga auf – und wieder ab. Aktuell kickt Theley in der zweigleisigen Verbandsliga.

Neben Fußball konnte beim VfB bis 2010 auch Tischtennis gespielt werden, Männerturnen gibt es weiterhin. 2012 hat sich der VfB mit einer neuen Vorstandsform aufgestellt, mit den drei Sparten Verwaltung, Finanzen und Sport.

Alles Wissenswerte über die Historie haben die ehemaligen Vereinschefs Linnenbach, Mähler und Müller in die Chronik „Tradition hat einen Namen“, die zum Preis von zehn Euro erhältlich ist, reingepackt. Eine Fotoausstellung ist bei der Jubiläumsfeier aufgebaut.

Aktuell zählt der Verein 421 Mitglieder. Die 100-Jahr-Feier des VfB Theley steigt am kommenden Samstag, 23. November, ab 18 Uhr in der Theleyer Sport- und Kulturhalle. Auf dem Programm stehen Grußworte der Ehrengäste, Ehrungen von Vereinsmitgliedern und Meistermannschaften.