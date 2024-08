Schwerer Unfall in Theley Feuerwehr lobt die Ersthelfer

Theley · Zu einem schweren Verkehrsunfall ist die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 21.55 Uhr in die Birkenfelder Straße in Theley alarmiert worden. Zwei Autos waren beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits alle Insassen außerhalb der Fahrzeuge, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit.

19.08.2024 , 10:23 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch