Prüfungen in Französisch gemeistert : Ihre Sprachkenntnisse sind jetzt zertifiziert

Prüfungen in Französisch gemeistert

Theley Einige Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Schaumberg Theley haben erfolgreich Prüfungen in Französisch abgelegt.

Wie ein Schulsprecher weiter berichtet, handelt es sich dabei um ein europaweit anerkanntes Sprachen-Zertifikat. Zunächst erwartete die Schülerinnen in einem schriftlichen Teil eine Hörverstehen-, eine Leseverstehen-Übung und eine schriftliche Aufgabe, bei der sie einen Brief schreiben mussten. Doch viel mehr Bammel hatten alle vor der bevorstehenden mündlichen Prüfung, in der sie zeigen mussten, dass sie fähig sind, einfache Fragen zu verstehen, Fragen zu stellen und eine Einkaufssituation zu meistern. Trotz großer Nervosität absolvierten alle die Prüfung mit Bravour und können stolz auf sich sein.