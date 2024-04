Firma AF Elektrotechnik in Theley Schnuppertag für angehende Azubis

Die Firma A&F hat derzeit 75 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende. „Wir suchen aber nicht nur Azubis, sondern auch einen Projektleiter und Monteure“, merkt Türk an. Der Elektrobetrieb ist auf die Energieversorgung von Gebäuden in Gewerbe, Industrie und Krankenhäusern spezialisiert. Die Mitarbeiter installieren unter anderem Beleuchtungs- und Netzwerktechnik, aber auch Gefahrenmeldeanlagen. „Seit 1. Januar haben wir eine Zweigstelle in Birkenfeld, die in den nächsten zwei Monaten neue Räumlichkeiten in Am Talweiher 20 bezieht“, erzählt Türk. Aufgrund der Nachfrage, vor allem älterer Menschen, werde dort eine kleine Auswahl an sogenannter Weißer Ware wie Waschmaschinen, Trockner und Spülmaschinen angeboten.