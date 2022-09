Wein- und Käsemarkt auf dem Schaumberg in Tholey : Edle Tropfen, Deftiges und süße Desserts

Tholey Nach zweijähriger Pause meldet sich der Wein- und Käsemarkt auf dem Schaumbergplateau in Tholey zurück. Damit gibt es kulinarisch einiges zu entdecken.

Neben dem Wandel der Jahreszeiten scheint es auch unterschiedliche Genuss-Phasen zu geben. Während wir im Sommer verstärkt Lust auf Eis haben, munden uns im Winter eher der Glühwein und der warme Kakao. Und im Herbst? Eine Veranstaltung, die in den zurückliegenden Jahren den Geschmack der Besucher getroffen hat, ist der Wein- und Käsemarkt auf dem Schaumberg. Bei der siebten Auflage 2019 konnte die Gemeinde Tholey über den Tag verteilt 8000 Besucher begrüßen. Nach zweijähriger Coronapause kehrt das Event nun am Montag, 3. Oktober, zurück. Das Thema Genuss rückt am Feiertag von 11 bis 20 Uhr in den Mittelpunkt. In dieser Zeit können die Gäste beispielsweise mehr als 20 Weine aus deutschen und französischen Anbauregionen probieren. Im Himmelszelt präsentieren regionale Weingüter ihre edlen Tropfen.