Top Acts kommen ins Saarland Radio Schlagerparadies Open Air 2024 in Tholey – diese Schlager-Stars sind dabei

Für Schlagerfans startet am Samstag, 15 Juni, ein Musikevent, das für „beste Stimmung und eine mitreißende Atmosphäre“ sorgen soll . Zum ersten Mal treten Sängerinnen und Sänger der Schlagerszene auf der Schaumberg Alm auf. Was die Besucher auf dem Open Air in St. Wendel außerdem erwartet.