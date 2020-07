Schaumbergbad öffnet am 3. Juli : Es darf wieder geschwommen werden

Tholey Nach gut 15-wöchiger Pause öffnet das Schaumbergbad wieder seine Pforten. Zunächst einmal für die Sommerferien.

Alles ruhig in der Schwimmhalle, kein Mensch in den Becken. Am 16. März verfiel das Tholeyer Schaumbergbad coronabedingt in einen Dornröschenschlaf. Nach 15 langen Wochen wird es am heutigen Freitag, 3. Juli, aus diesem erweckt (wir berichteten kurz). Dazu gab auch der Tholeyer Gemeinderat bei einer Gegenstimme während der Sitzung am Mittwochabend seinen Segen.