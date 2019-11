Kostenpflichtiger Inhalt: Wieder eröffnet : Das Schaumbergbad ist wieder offen

So idyllisch präsentierte sich das Schaumbergbad bei der Wiedereröffnung. Foto: Marion Schmidt

Tholey Wasserraten können aufatmen: Die halbjährige Sanierung des Schwimmbades am Fuße des Schaumbergs ist beendet.

Der Badespaß geht weiter. Das Schaumbergbad hat gestern um 8.30 Uhr nach mehrmonatiger Sanierungsphase wieder seine Pforten geöffnet. Bad-Mitarbeiter Christoph Köcher konnte bereits morgens eine Viertelstunde vor Kassenöffnung die ersten Badegäste begrüßen, die ungeduldig auf den Einlass warteten. „Bis 13 Uhr konnten wir heute schon 538 Badegäste verbuchen“, freute er sich später über den Zwischenstand der Besucherzahlen. Damit möglichst viele Wasserratten mitbekommen, dass sie sich ab sofort am Fuße des Schaumbergs wieder in die Fluten stürzen können, hat die Gemeinde in den vergangenen Wochen ordentlich die Werbetrommel gerührt.

Das 1994 eröffnete Bad war in die Jahre gekommen. Eine Sanierung und energetische Neuausrichtung waren fällig. Hierfür hatte die Gemeinde beim Bundesamt für Raumentwicklung einen Zuschuss beantragt. Mit Erfolg: Drei Millionen wurden bewilligt. Insgesamt wurden am Ende 4,4 Millionen Euro investiert, wobei ein Großteil der Summe in die technische Erneuerung floss. Eine Investition, die sich aber auszahlen sollte. Denn durch die energetischen Maßnahmen werden künftig etwa 85 000 Euro im Jahr eingespart. Die Differenz zwischen den jährlichen Ausgaben für den laufenden Betrieb von etwa zwei Millionen Euro und den Einnahmen aus dem Badebetrieb in Höhe von 1,2 Millionen Euro wird über ein Umlagekonzept des Landkreises ausgeglichen.

Info Programm zur Wiedereröffnung 2. November: Badespaß für die ganze Familie von 14 bis 18 Uhr. 14 Uhr: maritimes Basteln; 16 Uhr: Mitmach-Musical „Käptn Robby und die Kartoffelsalat-Piraten“ mit Ene Mene Mix für Kinder ab drei Jahren; 17 Uhr: Piratenschatzsuche für Kinder ab vier Jahren. Sauna Vicus präsentiert: Herbstfest mit besonderem Aufguss mit russischem Saunameister von 14 bis 20 Uhr. 15 Uhr: „3,2,1-Schicht“-Aufguss; 16 Uhr: Russischer Charakter, 17 Uhr: Klassischer Aufguss; 18 Uhr: Einsamer Mönch; 19 Uhr: Liebe Grüße aus Bayern. Dazu Köstlichkeiten aus der Brasserie H20. 3. November: Pool-Party mit Poolevents, 13 bis 18 Uhr; Fun und Action im und an Wasser unter anderem mit gigantischen Wasserspielgeräten und Animation; Typisierungsaufruf der Stefan-Morsch-Stiftung 13 bis 17 Uhr. 10. November: Aqua-Movie-Event mit H 2 0 fun events von 14 bis 18 Uhr; Filmvorführung auf dem Wasser, Actionspektakel für Kinder und die ganze Familie. Vom 1. bis zum 15. November gelten die vergünstigen Ferientarife. www.das-erlebnisbad.de

In einer kleinen Feierstunde am Donnerstagabend schnupperten geladene Gäste bei einem Rundgang mit Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) bereits erste Schwimmbadluft und machten sich ein Bild von den abgeschlossenen Sanierungsarbeiten. Das Erlebnisbad hat eine hohe Bedeutung nicht nur für die Gemeinde sondern auch für den Tourismus in der Region. „25 Prozent unserer Badegäste kommen aus der Gemeinde. Der Rest aus dem ganzen Saarland und darüber hinaus“, sagte der Bürgermeister.

In einer halbjährigen Bauphase wurden Bad, Gastronomie und Wellnessbereich erneuert. Schmidt: „Durch die Sanierung unserer Lüftungsanlage wird in Zukunft das Raumklima im Bad wesentlich besser sein.“ Stolz verkündete er, dass die angesetzte Bauzeit sowie der veranschlagte Kostenrahmen annähernd eingehalten wurden. Viele hätten dazu ihren Beitrag geleistet und ein großes Dankeschön verdient.

„Unser Bad gehört für viele Menschen zum Tagesablauf. Sie kommen zum Schwimmen, Erholen und Austausch mit anderen. Daher haben wir immer für den Erhalt unseres Bades gekämpft“, rakapitulierte Schmidt. Dabei habe die Gemeinde drei Ziele im Auge gehabt. Die Erhaltung des Bades für die Bevölkerung, die Erneuerung der technischen Funktionen und die optische Aufwertung.

Seit gestern empfängt das rundum aufgehübschte Schwimmbad die Besucher nun in neuem Farblook, mit neuester zukunftsorientierter Technik und einer schallgedämpften Decke zur Senkung des Geräuschpegels. Zur Eröffnungsfeier konnte Bürgermeister Schmidt mit Norbert Maisberger und Arnold Morbach zwei Männer der ersten Stunde des Bades begrüßen: „Sie stehen symbolisch für unser Bad.“ Der heute 88-jährige Arnold Morbach blickte zurück: „Ich war damals als Mitglied im Schwimmbadausschuss mit in die Planungen zum Bau des Bades eingebunden. Anfangs wussten wir noch gar nicht, was hier entstehen sollte. Wir wollten kein Nullachtfünfzehn-Bad bauen.“

Jetzt ist es offiziell: das Schaumbergbad ist wieder geöffnet. Bürgermeister Schmidt durchschneidet das symbolische Band. Foto: Marion Schmidt