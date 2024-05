Das Himmelszelt kommt weg Veränderungen auf dem Schaumberg-Plateau in Tholey

Nach sechs Jahren heißt es Abschied nehmen. Das Himmelszelt auf dem Schaumberg wird schon bald Geschichte sein. 2011 wurde der kuppelförmige Bau erstmals anlässlich der Landesgartenschau in Norderstedt (Schleswig-Holstein) errichtet, der Schaumberg war seine dritte Station. 2017 ersteigerte der damalige Tholeyer Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) das besondere Veranstaltungszelt für 33 600 Euro. Im darauffolgenden Jahr, im April, wurde es eingeweiht, hat seitdem einigen Events ein Zuhause gegeben. Zu Beginn der kommenden Woche wird es nun wieder abgebaut. „Das Himmelszelt war optisch sicher eine Bereicherung für den Schaumberg“, sagt Tholeys amtierender Bürgermeister Andreas Maldener (CDU). „Doch aufgrund seiner baulichen Beschaffenheit als Zeltkonstruktion und auch wegen der schwierigen Akustik war es nicht mehr für alle Zwecke nutzbar.“ Außerdem sei es mittlerweile in die Jahre gekommen und hätte in absehbarer Zeit umfangreich und kostspielig saniert werden müssen.