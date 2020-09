Schwitzen in Tholey : Sauna-Landschaft auf dem Schaumberg öffnet

Tholey Der Sauna Vicus öffnet am Donnerstag, 1. Oktober. Das Schaumbergbad bleibt auch weiterhin (vorerst) geöffnet.

Dafür hat sich der Gemeinderatsausschuss am Mittwochabend ausgesprochen. Vorerst ist eine Öffnung bis zum 31. Dezember geplant– dann soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv auf die Eröffnung des Sauna Vicus vorbereitet und hierfür ein umfassendes Hygienekonzept erstellt. Die Gesundheit unserer Gäste und unseres Personals steht weiterhin an erster Stelle, weshalb notwendige Einschränkungen im Bade- und Saunabetrieb unumgänglich sind“, sagte Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU).

Das Hygienekonzept sieht unter anderem vor, die Zahl der maximal gleichzeitig anwesenden Gäste auf 60 Personen zu beschränken, um den Mindestabstand einhalten zu können. Der Saunabetrieb soll täglich (mit Ausnahmen an den Montagen außerhalb der Ferien) in zwei Schichten à 5,5 Stunden stattfinden. Erwachsene sollen für 5,5 Stunden 15,50 Euro zahlen, Jugendliche 11,60 Euro. Dies entspreche dem normalerweise üblichen 4,5-Stunden-Tarif. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag von jeweils einem erhoben. Die Tickets sollen über ein Online-Ticketsystem gekauft werden. Für Menschen ohne Internetzugang soll es jedoch auch möglich sein, Tickets an der Eingangskasse zu erwerben.