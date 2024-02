Update zur Brandsanierung im Schaumbergbad in Tholey Sauna soll in der zweiten Jahreshälfte wieder öffnen

Rückblick: 250 Bade- und 49 Saunagäste hielten sich am 5. August 2023 im Gebäude auf, als der Brand in einem Technikraum im Innenbereich der Sauna ausbrach. Ursache dafür war ein technischer Defekt. Die Besucher wurden evakuiert, die Feuerwehr rückte mit knapp 100 Einsatzkräften an. In der Folge musste das komplette Schaumbergbad fast vier Wochen geschlossen bleiben. Die Sauna ist weiterhin nicht zugänglich.